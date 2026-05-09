Беспилотники за сутки атаковали шесть округов Белгородской области: есть раненые

За прошедшие сутки беспилотники ВСУ нанесли удары в шести округах Белгородской области, сообщил 9 мая губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атакованы объекты в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах, пострадали семь человек — трое мужчин и четыре женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки БПЛА ранены два человека. Женщина госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода, а мужчина проходит лечение в областной клинической больнице. Кроме того, вчера в детскую областную клиническую больницу поступила 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника 7 мая в селе Таврово. Ребенка госпитализировали.

Вследствие атаки FPV-дрона на трактор ранен мужчина в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован. Также в селе Гора-Подол и в поселке Хотмыжск при атаке дронов пострадали три женщины. После получения медицинской помощи они отказались от госпитализации.

Кроме того, как сообщал «Ъ-Черноземье», в городе Шебекино сегодня рано утром в результате атаки дрона был ранен боец подразделения «Орлан». Мужчина находится в отделении реанимации больницы №2 Белгорода.

Денис Данилов