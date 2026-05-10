КСИР пригрозил ударами по кораблям США в случае атак на иранские танкеры

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что в случае любой атаки США на нефтяные танкеры и торговые суда нанесет массированный удар по одному из американских центров в регионе и кораблям противника. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на ВМС КСИР.

Официальный представитель центрального штаба иранских войск «Хатам аль-Анбия» напомнил, что ВС США ранее атаковали иранский нефтяной танкер недалеко от иранского города Джаск в районе Ормузского пролива, а также другое судно — вблизи порта Фуджейра в ОАЭ.

Как отмечается в заявлении, ВС Ирана незамедлительно нанесли ответные удары по американским военным судам к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар и причинили, как сообщается, значительный ущерб. Иран будет и впредь «мощно и без малейшего колебания» отвечать на любую агрессию или нападение, сказал представитель центрального штаба.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что 6 мая американские ВМС нанесли удар по танкеру под флагом Ирана, который нарушал американскую блокаду. Еще два иранских танкера США атаковали 8 мая. Все три судна были выведены из строя.