США нанесли удары по двум иранским танкерам
Вооруженные силы США нанесли удары по двум пустым нефтяным танкерам, шедшим под флагом Ирана. Как утверждает Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM), оба судна пытались зайти в иранский порт в Оманском заливе.
«Истребитель F/A-18 Super Hornet военно-морских сил США вылетел с эсминца USS George H.W. Bush (CVN 77) и вывел из строя оба танкера, попав высокоточными боеприпасами в их дымовые трубы»,— написано в сообщении CENTCOM в соцсети X. В публикации указано, что суда не соблюдали условия блокады портов Ирана.
Как добавило командование, еще один нефтяной танкер выведен из строя 6 мая.
Иранское агентство Fars пишет, что в течение часа в Ормузском проливе произошли столкновения между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями. О выводе танкеров из строя в публикации не указано.
