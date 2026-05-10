В пригороде Парижа произошел крупный пожар недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль

В складском помещении недалеко от парижского аэропорта Шарль-де-Голль произошел пожар. К тушению привлечены около 60 пожарных, сообщает издание Parisien со ссылкой на пожарную службу департамента Валь-д’Уаз.

Очевидцы сообщили, что дым от пожара виден за несколько километров, в том числе из Парижа. По данным Parisien, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства пожара выясняются. В компании Groupe ADP, управляющей аэропортом, заявили журналистам, что склад не связан с воздушной гаванью. Движение транспорта не нарушено.