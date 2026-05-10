Немецкие аэропорты готовятся к сокращению рейсов из-за цен на авиатопливо

Генеральный директор Ассоциации немецких аэропортов Ральф Байзель сообщил, что аэропорты в Германии ожидают резкого сокращения пропускной способности из-за высоких цен на авиационное топливо. К масштабным отменам рейсов может привести топливный кризис, вызванный войной в Иране.

«Оптимистичный сценарий на 2026 год — это стагнация пассажиропотока. В худшем случае в некоторых аэропортах ожидается падение объемов перевозок на 10%. В масштабах всей страны это затронет 20 миллионов человек»,— сообщил господин Байзель в интервью Die Welt.

По оценке ассоциации, угроза отмен рейсов возникает не только в случае физической нехватки топлива, но уже сейчас — из-за непомерных затрат на заправку. «Цены на керосин уже более двух месяцев в два раза выше тех, что были до начала конфликта. Мы не ожидаем нормализации ситуации и в ближайшие месяцы»,— сказал глава ассоциации.

Аэропорты просят государственной поддержки. «В краткосрочной перспективе необходима приостановка действия налога на авиаперевозки, в среднесрочной — как минимум его сокращение вдвое»,— сказал господин Байзель.

Ранее американская авиакомпания Spirit Airlines, известная тем, что предлагала одни из самых дешевых рейсов в США, объявила о закрытии. Компания существовала с начала 1990-х годов. В руководстве причиной этому такжэе назвали существенный рост цен на топливо.