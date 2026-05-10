«Для недобросовестных кандидатов процесс значительно усложнится»

С 1 марта 2027 года вступят в силу изменения в правила сдачи экзаменов на получение прав на вождение автомобиля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам, практический экзамен после успешной сдачи теории будет назначаться не позднее 60 дней. Как считает юрист адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Тигран Карамян, с новыми поправками, кандидатам будет проще подготовиться к теоретическому экзамену, чем ждать пересдачи целый год.

Тигран Карамян

«Новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения вводят ряд важных изменений, и основная их цель — сделать процесс получения прав более прозрачным и дисциплинированным. Для добросовестных кандидатов процесс получения прав, скорее упростится, а вот для недобросовестных — значительно усложнится.

Есть данные, что в 2025 году в России было выдано более 1,3 млн водительских удостоверений. Согласно статистике МВД за 2025 год, почти 43% кандидатов сдали теорию с первого раза, а почти 20% — практику в городе.

По новым правилам срок получения прав в целом сократится для тех, кто сдает теорию с первых трех попыток, поскольку на сдачу практики теперь есть не более 60 дней. Затягивать процесс сдачи практики не получится. Если не выйдет сдать практику в этот срок, то теория "сгорит" и ее придется пересдавать.

По старым правилам, если кандидата заставали с телефоном или шпаргалкой, экзамен прекращали досрочно, однако какой-либо другой санкции не было предусмотрено. Пересдачу назначали в общем порядке как за обычную неудачную попытку (не ранее чем через семь дней). Никакого специального увеличенного срока именно за использование телефона закон не предусматривал.

Теперь за использование гаджета грозит аннулирование результатов и следующий экзамен — не ранее, чем через 12 месяцев. Это касается и уже сданного экзамена, если нарушение выявлено постфактум, и прекращения экзамена непосредственно в момент его проведения. Такое изменение будет способствовать снижению попыток использования средств связи на теории. Полагаю, кандидату будет проще качественнее подготовиться к теоретическому экзамену, чем ждать пересдачи целый год.

Будущим водителям стоит сделать акцент на сдачу экзаменов с первых трех попыток и забыть о возможности использования средств связи на экзамене.

Кроме того, новые правила устанавливают требования к видео- и аудиофиксации хода проведения экзамена, в том числе и экзаменатора. Ранее федеральных правил и требований к видеозаписи экзамена не было. Также перед сдачей экзамена кандидата будут фотографировать во избежание сдачи экзамена одним лицом за несколько человек».