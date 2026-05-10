Скончался автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки

В возрасте 68 лет скончался японский писатель Кодзи Судзуки, сообщает агентство Kyodo. Автор ушел из жизни 8 мая в одной из токийских больниц после продолжительной болезни.

Судзуки родился в Хамамацу в 1957 году. Его литературный дебют состоялся в 1990 году с романом «Рай», который был отмечен премией Japan Fantasy Novel Award.

Мировую известность писателю принес хоррор «Звонок», опубликованный в 1991 году. Настоящим культурным феноменом произведение стало после экранизации Хидэо Накаты в 1998 году. Успех фильма положил начало масштабной медиафраншизе: в 2002 году вышел голливудский ремейк Гора Вербински, а впоследствии свои версии адаптаций представили кинематографисты и других стран. Кодзи Судзуки считался одним из главных идеологов и столпов жанра «J-хоррор».