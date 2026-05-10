Причастных к поджогу травы детей задержали в Красноярском крае

В Шарыповском округе полицейские задержали двух детей 8 и 10 лет, причастных к поджогу сухой травы в селе Дубинино. Об этом сообщили в главке МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, задержанные братья в начале мая подожгли сухую траву на территории дачного кооператива. Площадь пожара превысила 50 кв. м. Как пояснили дети, траву они подожгли ради забавы. Отмечается, что возгорание было потушено пожарными, никто не пострадал.

Действия школьников рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

Михаил Кичанов