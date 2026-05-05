Goldman Sachs: запасов добытой нефти хватит на 101 день мирового потребления

Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет, заявили аналитики банка Goldman Sachs. По их словам, скорость истощения запасов становится поводом для беспокойства, поскольку топливо поставляют в ограниченном количестве из-за закрытия Ормузского пролива, передает Reuters.

По оценкам экспертов банка, сейчас мировые запасы горючего эквивалентны 101 дню мирового спроса. Показатель может сократиться до 98 дней к концу мая, отметили в Goldman Sachs. Это станет рекордным минимумом с 2018 года.

Мировые запасы вряд ли достигнут минимума, считают в Goldman Sachs, однако скорость истощения и потери поставок в некоторых регионах и для некоторых видов продукции вызывают беспокойство. По оценкам банка, до начала военного конфликта США и Израиля против Ирана мировые запасы нефтепродуктов составляли 50 дней потребления. Сейчас резервы сократились до 45 дней потребления.

В середине апреля США объявили морскую блокаду иранских портов. Американские военно-морские силы перехватили 48 связанных с Ираном судов. 30 апреля цены на нефть марки Brent превысили четырехлетний максимум, составив $126 за баррель.