Мерц пообещал поговорить с Фицо из-за его поездки в Москву на 9 Мая

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался недоволен поездкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы. Он выразил сожаление из-за действий своего коллеги и пообещал с ним из-за этого поговорить.

«Роберт Фицо знает, что наши мнения по этому вопросу расходятся... Я глубоко об этом сожалею, и мы еще обсудим с ним этот день в Москве»,— заявил господин Фицо (цитата по Die Zeit).

Господин Фицо стал единственным главой правительства страны ЕС, который отправился в Россию на 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Премьер не планировал посещать парад, но поучаствовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также у него прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более полутора часов.