Новак сообщил о проработке первой поставки российских нефтепродуктов в Лаос

Россия и Лаос прорабатывают поставку первой партии российских нефтепродуктов в республику. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, интерес к покупке российских энергоресурсов выражают «практически все страны» Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия показывает себя в условиях нынешнего кризиса как стабильный и надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки»,— сказал господин Новак «Известиям». Он подчеркнул, что Россия заинтересована в первую очередь в долгосрочных контрактах на поставку нефтепродуктов. Российские компании уже изучают заявки других стран, добавил вице-премьер.

Поставки нефти на мировом рынке были затруднены после начала конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего было фактически заблокировано судоходство в Ормузском проливе. Топливный кризис затронул в том числе страны Юго-Восточной Азии. В марте Филиппины возобновили покупку российской нефти после пятилетнего перерыва.