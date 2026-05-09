Зарплаты замедлили рост

Оклады в первом квартале выросли только у 10% россиян. И каждому четвертому добавили 20%. Данные о росте зарплат приводятся в совместном исследовании сервиса «Работа.Ру» и «Подработка». Однако сотрудники не теряют оптимизма и надеются получить прибавку к лету. А готов ли бизнес к индексации?

14% россиян получили в этом году повышение и по деньгам, и по должности. Это на треть меньше чем год назад. Зарплаты у большинства, как показывают соцопросы, выросли только на 10%. В реальности же цифры еще ниже, замечает гендиректор фабрики Rels Иван Петраков:

«Индексация составила 7,5%, но количество сотрудников сократилось. От услуг некоторых специалистов, функции которых могут выполнять аутсорсинговые агентства, например сопровождение сайта, а также от части штатного персонала пришлось отказаться. Льготы по страховым взносам для субъектов МСП отменили. Налоговая нагрузка выросла на 12-15%. Многие компании, я уверен, перейдут на ИП и фактически будут выводить персонал за штат, чтобы не платить страховые взносы».

В некоторых компаниях пока повышают только KPI, так что реальная зарплата на руки еще меньше, делятся собеседники “Ъ FM”. Бизнес не может индексировать оклады, как это было еще год назад, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова:

«Рынок абсолютно перегрет зарплатами из-за острого дефицита кадров. Даже сохранение текущего уровня уже можно считать хорошим результатом. В этом году в нашей компании индексации не было. Повсюду слышно о крупных сокращениях: сокращают и большие банки, и "Сбер". Поэтому то, что мы вовремя выплачиваем сотрудникам полную зарплату, уже считается серьезным конкурентным преимуществом».

Компании больше не боятся текучести кадров, режут образовательные программы, сокращают наполнение ДМС. Ведь у многих, кажется, похожая ситуация, зачем еще повышать зарплату сотрудникам. Но фокус на оптимизацию у конкурентов — лучшее время для найма, считает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша:

«Никому не снизили комиссии, никого не уволили. По крайней мере пока — посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Более того, сейчас мы активно присматриваемся к кандидатам на рынке и проводим собеседования, потому что понимаем: для нас это тоже новые возможности. Возможно, кого-то сократили в рамках оптимизации незаслуженно, и такой специалист может отлично нам подойти.

Все чаще к нам обращаются административные директора. Мы видим, что многие из них действительно готовы переходить на новое место работы с понижением зарплатных ожиданий. Но речь идет не о 10%, а скорее о 20%, а иногда даже о 30%».

Штатные сотрудники пока работают на тех же условиях, а вот медианная предлагаемая зарплата продолжает расти. В первом квартале она составило больше 86 тыс. руб. — +13 % год к году, посчитали аналитики HH.ru. Но быстрее всего доходы увеличились у рабочих и технических специалистов. Сварщикам предлагают уже 150 тыс. руб. (+ 126 %). А самая высокая зарплата у руководителей групп разработки — 303 тыс. руб. в месяц, почти на четверть больше, чем год назад. У остальных же айтишников рост окладов замедлился, замечает IT-директор холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«В первом квартале индексации не было, она запланирована на середину года и составит 6-6,5%. Сокращения в IT-отрасли действительно происходят, но в основном они затрагивают продающие и маркетинговые подразделения.

Самих IT-специалистов практически не сокращают. Наоборот, наблюдается четко выраженное перераспределение затрат внутри IT-бюджетов.

Основной акцент сейчас делается на внедрение искусственного интеллекта и средств автоматизации. Бизнес активно инвестирует в разработку, чтобы добиться эффекта горизонтального масштабирования за счет информационных систем, а не за счет массового найма сотрудников».

А это значит, что найти работу станет еще сложнее и сокращений будет больше. Уже сейчас компании все чаще публикуют вакансии без указания зарплат. А если и индексируют оклады, то не всем, а чаще выборочно. Как говорится, каждому по заслугам.

Аэлита Курмукова