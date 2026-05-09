NYT: между Россией и Ираном резко вырос объем торговли через Каспийское море

В последние месяцы Россия и Иран резко нарастили объем торговли через Каспийское море, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей российской сферы торговли и портовую статистику. Этот маршрут стал альтернативным после ограничения судоходства через Ормузский пролив из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета.

В Каспийском море работают четыре иранских порта. Они принимают суда с пшеницей, кукурузой, кормами для животных, подсолнечным маслом и другими товарами, которые раньше поставлялись через Ормузский пролив, уточняет NYT. С 13 апреля американские военнослужащие блокируют проход судов в иранские порты через этот морской коридор. Однако США не могут препятствовать проходу судов по Каспийскому морю — доступ к нему имеют только пять стран, которые омывает море.

По итогам года объем торговли России и Ирана через Каспийское море может удвоиться, считают опрошенные NYT аналитики. «Из-за нестабильности на Ближнем Востоке каспийские маршруты в Иран выглядят гораздо привлекательнее»,— отметил собеседник издания. По мнению американских источников газеты, Каспийское море также может использоваться для поставок компонентов для беспилотников в Иран.

Вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке Иран объявил о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, отмечало торгпредство РФ в Тегеране.