Иран на 60% сократил свой экспорт в Россию

Правительство Ирана объявило о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране.

«Рекомендуем учитывать данный запрет при ведении внешнеэкономической деятельности»,— сообщили в российском торговом представительстве.

Иран запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Власти приняли такое решение, чтобы обеспечить население продовольствием в связи с военными действиями в стране.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Погибли иранский аятолла Али Хаменеи, его супруга, дочь, зять, внук и невестка. Сын верховного лидера Моджтаба Хаменеи может занять его пост. В ответ на атаки иранские вооруженные силы ударили по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.