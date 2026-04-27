Вокруг Виктора Орбана редеют ряды

После победы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии окружение премьер-министра Виктора Орбана начало выводить свои активы за рубеж и готовиться к переезду. Причиной стали возможные антикоррупционные расследования и, как следствие, конфискация активов. Часть политического клана Орбана пытается использовать свои связи с движением MAGA в США, рассчитывая на должности в близких к нему институтах. Поспособствовать им может и сам Орбан, который этим летом планирует отправиться в длительную поездку за океан.

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Petr David Josek / AP

Приход к власти в Венгрии оппозиционной «Тисы» спровоцировал отток из страны капиталов, нажитых окружением премьер-министра Виктора Орбана за 16 лет правления его партии «Фидес». И эту политическую силу, и самого премьера неоднократно обвиняли в лоббировании интересов лояльных предпринимателей. Слово «коррупция» неизменно сопровождало деятельность прежних правительств, возглавляемых Орбаном. Именно поэтому обещание лидера «Тисы» Петера Мадьяра бороться с коррупцией стало центральной темой его предвыборной кампании. Теперь же, готовясь сесть в кресло премьера 9 мая, он планирует выполнить свое обещание. Однако велика вероятность того, что рука «Тисы» не сможет дотянуться до ключевых соратников Орбана.

Еще 25 апреля Мадьяр открыто заявил, что состоятельные бизнесмены, связанные с Орбаном, начали выводить свои активы из Венгрии преимущественно в ОАЭ, США и Уругвай. По словам Мадьяра, несколько семей олигархов уже покинули страну. Другие забрали детей из школ и наняли сотрудников службы безопасности для помощи в организации переезда. Лидер «Тисы», в частности, упомянул друга детства нынешнего премьера Лоринца Месароша, который за время правления Орбана прошел путь от простого газосварщика до самого богатого человека в Венгрии. Он, по словам Мадьяра, готовится к отъезду в Дубай. В своем обращении Мадьяр призвал генпрокурора, начальника полиции и главу налоговой службы «задержать преступников» и «не позволить им бежать» в страны, экстрадиция из которых маловероятна.

По данным источников The Guardian, масштаб исхода из Венгрии гораздо больше, чем представляется на первый взгляд. Так, газета сообщает о регулярных вылетах частных самолетов с имуществом венгерских олигархов и потоке выводимых активов. Источники издания в партии «Фидес» в качестве основных направлений эмиграции называют Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман.

Взгляды же высокопоставленных венгерских политиков из клана Орбана устремлены не на Ближний Восток, а на США. Некоторые из них уже пытаются получить американское гражданство. Причина выбора этой страны для эмиграции проста: у соратников Орбана есть связи с поддерживающим президента Трампа движением MAGA, и они рассчитывают на помощь своих единомышленников в трудоустройстве в близкие к ним структуры и институты.

Теоретически помочь своим сторонникам перебраться в США может и сам Орбан. 25 апреля премьер отказался от своего мандата в новом парламенте страны и заверил, что сосредоточится на развитии партии. Эксперты такой шаг расценили двояко: с одной стороны, отказ от положенного парламентарию иммунитета показывает, что Орбан не боится потенциального преследования по делам о коррупции, с другой — оставляет ему свободу перемещения, в частности в США. В Штатах с прошлого года уже живет его старшая дочь, а в июне этого года сам Орбан планирует уехать в США на длительный срок. Подобный отпуск был запланирован задолго до проигрыша «Фидес» на выборах. Это позволит премьеру посмотреть, как будет развиваться ситуация после прихода к власти Мадьяра, и, если это будет происходить по неблагоприятному для него сценарию, он может задержаться в гостях на неопределенный срок.

Открытым остается и вопрос, насколько новый кабинет во главе с Мадьяром будет готов бороться с окружением Орбана и будут ли ему препятствовать в этом должностные лица, назначенные прошлой администрацией. Потенциально многие соратники премьера могут попасть под конфискацию и заморозку активов, если не успеют вовремя вывезти их из страны. Если же они преуспеют в переводе активов за границу, «Тиса» может стать инициатором многолетних процессов, направленных на возвращение этих активов на родину.

Вероника Вишнякова