Лихачев рассказал об альтернативе сотрудничеству «Росатома» с Siemens

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил, что компания прекращает сотрудничество с немецкой Siemens. Причиной стали «непотребное поведение» немецкой компании как поставщика и отказ Германии от атомной энергетики, что, по словам господина Лихачева, привело к утрате влияния страны на глобальном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах»,— заявил глава «Росатома» журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что в проектах корпорации в России и за рубежом теперь используются решения, не связанные с Siemens, включая системы управления, автоматизацию, электротехнику и системы выдачи мощности.

В октябре 2024 года вице-премьер Александр Новак говорил, что Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования для турецкой АЭС «Аккую». По его словам, несмотря на заключенный контракт, необходимое оборудование от Siemens не было отгружено. В ответ «Росатом» вместе с турецкими партнерами оперативно закупил альтернативное оборудование у дружественных стран и планирует предъявить Siemens судебные претензии.

В начале 2025 года Алексей Лихачев указывал, что «Росатом» намерен предъявить Siemens судебные претензии из-за непоставленного на АЭС «Аккую» оборудования. В феврале 2026-го российская госкорпорация расторгла контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2».