«Росатом» расторг контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2»

«Росатом» расторг контракт с немецкой Siemens Energy по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии в конце 2025 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации. Причиной стало невыполнение немецкой компанией контрактных обязательств, пояснили в госкорпорации.

Расторжение контракта «Росатом» считает «не критичным», так как в общем объеме оборудования на проекте доля Siemens составляла менее 4% и ограничивалась отдельными элементами автоматизированной системы управления технологическими процессами. В корпорации уточнили, что ищут альтернативных поставщиков.

О расторжении контракта «Росатома» и Siemens 11 февраля сообщило со ссылкой на источник венгерское издание Vilaggazdasag. По словам собеседника издания, немецкая компания не смогла получить экспортное разрешение на производство контрольно-измерительной техники в Германии.

Россия и Венгрия подписали в 2014 году соглашение о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Общая стоимость работ оценивалась в 12,5 млрд евро. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство в 2022 году. После запуска «Пакш-2» доля атомной энергетики в электроснабжении Венгрии может вырасти до 70%. Эксплуатация станции позволит сокращать выбросы углекислого газа примерно на 17 млн т в год.