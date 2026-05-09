Пять человек, включая ребенка, пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали поселок Разумное Белгородского округа. При ударе по коммерческому объекту пострадали пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

12-летняя девочка получила резаную рану лица, водитель и фельдшер скорой помощи — осколочные ранения плеч, еще один фельдшер и женщина — осколочные ранения ног. Сейчас ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу, остальных пострадавших — в областную клиническую больницу.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, добавил господин Гладков.

Сегодня утром белгородский губернатор сообщал об ударе дрона в Шебекино, ранен боец «Орлана». По словам Вячеслава Гладкова, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.