В Белгородской области при атаке БПЛА ранен боец «Орлана»

В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ пострадал боец «Орлана». Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Боец получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу, мужчине оказана «вся необходимая помощь», уточнил господин Гладков.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО.