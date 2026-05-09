Площадь лесных пожаров в Туве достигла около 4 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла на 800 га и достигла 3,8 тыс. га. На территории республики действуют семь пожаров, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Три возгорания удалось локализовать на площади 1,8 тыс. га. Самый крупный пожар площадью 1,5 тыс. га действует на территории Чаданского лесничества в 30 км от населенного пункта Кызыл-Тайга. К тушению привлечены почти 500 человек, передает ТАСС.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. По словам господина Ховалыга, в большинстве случаев причиной пожаров стала «обычная человеческая неосторожность».