В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Тувы Владислав Ховалыг ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. С начала сезона в регионе произошло 35 лесных пожаров.

«Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов»,— написал господин Ховалыг в Telegram-канале. По его словам, крупнейшие очаги возгорания — в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах.

В 29 случаях причинами пожаров стала «обычная человеческая неосторожность», рассказал глава Тувы. Он призвал жителей строго соблюдать запрет на посещение лесов. «Наши оперативные подразделения делают все возможное для тушения пожаров»,— добавил Владислав Ховалыг.

По данным МЧС Тувы на 4 мая, в республике тушат девять лесных пожаров общей площадью 1,3 тыс. га. За последние сутки спасатели локализовали два пожара, ликвидировали три очага. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в ведомстве.