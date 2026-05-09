CNN: раненый лидер Ирана по-прежнему отвечает за формирование военной стратегии

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по-прежнему играет решающую роль в формировании военной стратегии страны, несмотря на полученные ранения, сообщает CNN. По данным американской разведки, господин Хаменеи получил сильные ожоги одной стороны тела, затронувшие лицо, руку, туловище и ногу, поэтому «остается в изоляции». Иранские власти уверяют, что он «здоров».

Моджтаба Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Моджтаба Хаменеи

По версии разведки США, точная структура власти в «ныне расколотом режиме» в Иране остается неясной, но Моджтаба Хаменеи, «вероятно, помогает определять ход переговоров» с США по прекращению войны. По словам источников CNN, США до сих пор не смогли визуально подтвердить его местонахождение. Частично эта неопределенность связана с тем, что господин Хаменеи не использует электронные средства связи, взаимодействуя только с теми, кто может навестить его лично, или отправляя сообщения курьером, уточнил один из собеседников.

Мазахер Хоссейни, глава протокольной службы в канцелярии верховного лидера Ирана, накануне заявил, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после полученных травм и «сейчас полностью здоров». Иранский лидер получил незначительные травмы стопы и нижней части спины, а также что «небольшой осколок попал ему за ухо», но все полученные раны заживают, уточнил он.

«Он здоров. Враг распространяет всевозможные слухи и ложные утверждения. Они хотят увидеть его и найти, но людям следует набраться терпения и не торопиться. Он поговорит с вами, когда придет время»,— сказал господин Хоссейни.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером после смерти предыдущего аятоллы Али Хаменеи, его отца. Тот погиб при ударе Израиля по его резиденции в первые дни военной операции против республики. С момента назначения на пост Моджтаба Хаменеи ни разу не появился на публике. В конце Reuters писало, что власть в Иране фактически перешла к руководству Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

