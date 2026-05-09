Песков: продление перемирия в зоне СВО после 11 мая пока не обсуждалось

Вопрос продления перемирия между Россией и Украиной в зоне спецоперации после 11 мая пока не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перемирие сейчас 9-10-11 (мая.—"Ъ"), других разговоров не было»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Так он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня.

Изначально Россия объявила перемирие с Украиной с 00:00 8 мая до 10 мая, затем режим прекращения огня продлили до 11 мая. Украина, в свою очередь, вводила перемирие в одностороннем порядке с полуночи 6 мая.

