Дрон ранил бойца «Орлана» 9 мая в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен боец подразделения «Орлан». Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Об этом 9 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Ъ-Черноземье» писал, что вчера, 8 мая, беспилотники ВСУ атаковали автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Кроме того, в Шебекино под удар попал рейсовый автобус. Пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал.

Денис Данилов