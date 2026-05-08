Белгородский округ под ударом ВСУ: есть пострадавшие и разрушения

Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 3 Последствия атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

У женщины диагностированы баротравма и ссадины лица. Бригада скорой помощи доставляет ее в горбольницу №2 Белгорода. Мужчина находится в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног. Его медики везут в областную больницу. Транспортное средство повреждено.

Также в селе Никольское Белгородского округа от детонации БПЛА посечены заборы двух частных домов. На хуторе Церковный два автомобиля были повреждены в результате удара дрона. В районе села Ясные Зори беспилотник атаковал еще одну машину — у нее пробит бак и посечен кузов. В поселке Октябрьском в результате ударов трех БПЛА получили разрушения два легковых автомобиля и один грузовой. В поселке Разумное при детонации дрона пострадало остекление семи квартир двух МКД и был посечен легковой автомобиль. В селе Бессоновка из-за удара беспилотника были повреждены забор и остекление частного дома, машина.

Атакам ВСУ подверглись еще пять муниципалитетов Белгородской области. Так, в Шебекино рейсовый автобус попал под удар беспилотника. Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. В селе Новая Таволжанка в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

В Грайворонском округе в районе села Ивановская Лисица атаке дрона подвергся работающий в поле КамАЗ — повреждены кабина и лобовое стекло. В селе Гора-Подол от детонации дрона во дворе выбиты окна, получили разрушения крыша и забор частного дома. В селе Новостроевка-Первая пострадали остекление и фасад соцобъекта.

В селе Нечаево Корочанского округа из-за удара беспилотника поврежден инфраструктурный объект. В поселке Борисовка дрон сдетонировал на парковке предприятия — пострадал легковой автомобиль. В поселке Красная Яруга БПЛА нанес удар по «Газели» — транспортное средство повреждено.

Сегодня днем Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов БПЛА по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя, включая 11-летнюю девочку.

Информация о последствиях уточняется.