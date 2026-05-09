В центре Москвы возобновляют движение после перекрытий перед парадом на 9 мая

В центре Москвы перекрывали движение на нескольких улицах, в том числе на Кремлевской набережной и Пушкинской площади. Ограничения вводили перед парадом Победы, который традиционно прошел на Красной площади. После мероприятия Дептранс начал возобновлять движение.

Сегодня с утра движение было временно закрыто:

на улицах Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая;

в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский;

на площадях Старая, Новая и Болотная;

на мостах Большой Москворецкий и Чугунный.

С 11:22 мск ограничения стали снимать. Уже открыт проезд на улицах Моховая, Тверская и Петровка, на Новой площади, на Пушкинской площади, на Софийской, Раушской и Садовнической набережных, на Старой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой и Котельнической набережных по направлению к Садовому кольцу.