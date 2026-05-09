Европа уже закачала 7 млрд куб. м газа в хранилища к следующей зиме

С начала летнего периода в апреле 2026 года страны Евросоюза закачали более 7 млрд куб. м газа в подземные хранилища, что составляет примерно 34,51% от их общей емкости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас в европейских хранилищах находится около 37,8 млрд куб. м газа — меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда заполненность достигала 41,8%. Согласно постановлениям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечить заполнение газовых хранилищ до уровня 90% в период с 1 октября по 1 декабря 2026 года, допускается отклонение в 10% при сложных условиях закачки.

Для выполнения этих требований необходимо закачать не менее 68 млрд куб. м газа, тогда как в прошлом году этот показатель составил около 55 млрд куб. м. В «Газпроме» высказывали опасения, что к началу отопительного сезона 2026–2027 годов уровень запасов в Европе может не превысить 70%.