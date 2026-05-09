Китайским брендам ищут альтернативу

Импорт новых легковых автомобилей вырос на 6% год к году — до 112 тыс. машин. С января по апрель почти половина ввоза пришлась на альтернативные схемы поставок, сообщает «Автостат». Интерес к глобальным брендам вырос в 2,5 раза. Каждая пятая машина — Toyota. Также в лидерах Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. 10% составляют корейские бренды.

Доля неофициальных поставок вряд ли снизится в ближайшее время, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Покупатели выбирают не китайские автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Поэтому в топ продаж, например, попадают Mazda CX-5, которые годами никому не были особенно нужны и почти не поставлялись в Россию. Но внезапно выяснилось, что двухлитровая Mazda CX-5 подпадает под льготный утилизационный сбор, поэтому она стала альтернативным вариантом для российских покупателей.

Ввозят и корейские автомобили, потому что двухлитровые двигатели Hyundai выдают около 150 лошадиных сил. Кроме того, для многих это альтернатива китайским брендам. Я не вижу серьезного снижения цен после локализации и переклеивания шильдиков на китайских машинах. И россияне этого тоже не видят. Поэтому многие готовы отказаться от дилерской поддержки, гарантии и других преимуществ официального рынка ради более привлекательных вариантов. Люди будут искать альтернативы. Чем сильнее будут стимулировать покупку "легальных" китайских автомобилей, тем больше покупателей станут обращать внимание на машины, которые выделяются из общего ряда и кажутся им более интересными».

Почти две трети моделей глобальных брендов, ввезенных в Россию за первые 4 месяца 2026 года, сошли с китайских конвейеров. Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, оттуда также сохраняются поставки, говорит владелица автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская:

«Если говорить о количестве продаж и настроениях владельцев автосалонов, то ни о каком взлете рынка речи, пожалуй, не идет. Многие, я бы сказала, вообще чувствуют себя на грани разорения.

Нынешние статистически хорошие показатели во многом связаны с тем, что на российском рынке появился целый ряд моделей известных мировых брендов, выпускаемых в Китае и привлекательных за счет льготного коммерческого утилизационного сбора.

Это, например, несколько моделей Volkswagen — T-Roc и Tharu. Они стоят около 2,5 млн руб.Также массово ввозят Nissan Qashqai, автомобили Nissan и Mazda CX-5. Традиционно из ОАЭ поставляется большое количество Mitsubishi Outlander.

Из более дорогих и мощных автомобилей стабильно востребованы модели Toyota. Кроме того, в начале года в Китае появился новый Toyota RAV4, а обновление этой модели всегда вызывает всплеск интереса. Обновился и Toyota Highlander — покупатели тоже активно начали его заказывать. Toyota Camry в последнее время пользуется более сдержанным спросом из-за высокой цены, однако ее все равно стабильно покупают. Востребованы и различные кроссоверы Volkswagen. Появилась обновленная Infiniti QX60, и спрос на нее тоже заметно вырос. Хорошо продается Audi Q3, неплохо идет и Audi Q5».

Прошлый месяц показал и увеличение числа выданных автокредитов — плюс 21% к апрелю 2025-го. Из-за повышения цен на машины в денежном выражении рост составил почти на 50%. По данным «Автостата», в апреле новый легковой автомобиль можно было приобрести в среднем за 3,36 млн руб.

Юлия Савина