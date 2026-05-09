Песков заявил о готовности России принять делегацию США для переговоров по Украине

Россия готова принять американскую делегацию в Москве для переговоров по мирному урегулированию на Украине, однако конкретики по этому поводу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока какой-то конкретики на этот счет нет, но, естественно, Россия готова это сделать всегда»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной отправке делегации в Москву.

С начала 2026 года прошли уже несколько раундов переговоров делегаций России, США и Украины, последний из которых — 17-18 февраля в Женеве. После начала военной операции США и Израиля против Ирана встречи пришлось приостановить. Стороны неоднократно заявляли о скором возобновлении переговорного процесса, но сроков не называли.