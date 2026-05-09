Производство сухого молока за 10 млрд хотят запустить в Воронежской области

Группа компаний «Молвест» планирует увеличить мощности выпуска сухих молочных ингредиентов на заводе в Калачеевском районе Воронежской области более чем вдвое. Сейчас вырабатываются 17 тыс. т продукции в год, а с запуском нового производства хотят выпускать 39 тыс. т. Сумма инвестиций в проект составит более 10 млрд руб. Об этом основатель «Молвеста», депутат Госдумы Аркадий Пономарев рассказал в ходе визита на предприятие министра Оксаны Лут, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и главы региона Александра Гусева. Информацию опубликовала пресс-служба облправительства.

По данным Rusprofile, основное юрлицо холдинга «Молвест» — ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» — работает с 1992 года и является одним из крупнейших производителей молочной продукции в РФ, занимая сейчас шестое место по выручке в стране и первое в Воронежской области. Генеральным директором предприятия с 2013 года выступает Анатолий Лосев. В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что АО «Молвест» и ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» по итогам 2025 года заметно нарастили выручку. Первая компания увеличила показатель на 11,6% — с 35,8 до 40 млрд руб., а вторая — на 16%, то есть с 39,4 до 45,8 млрд руб.

Господин Пономарев отметил, что ежегодно растут поставки сухих ингредиентов в Китай, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Алжир, Тунис, на Филиппины и в другие государства. Предприятие планирует в 2026 году увеличить экспорт до 3,5 тыс. т продукта. Результат прошлого года составил 2 тыс. т. При этом основной объем производства рассчитан на закрытие потребностей внутреннего рынка.

По словам Алексея Гордеева, выручка Калачеевского завода, на котором заняты 750 человек, в этом году может достигнуть 25 млрд руб. Новое производство также будет выпускать продукцию высокой переработки — сухие молочные ингредиенты идут на детское и специализированное питание.

В конце апреля также стало известно, что акционеры ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» на внеочередном собрании одобрили сделки по привлечению двух кредитных линий Сбербанка общим лимитом 3,5 млрд руб. Отмечалось, что средства планируют «направить на инвестпроекты, связанные с модернизацией и техническим перевооружением мощностей предприятия».

Денис Данилов