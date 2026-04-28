Основные юрлица воронежской ГК «Молвест» увеличили выручку в 2025 году

Воронежские АО «Молвест» и ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"», входящие в ГК «Молвест» депутата Госдумы Аркадия Пономарева, по итогам 2025 года нарастили выручку. Первая компания увеличила показатель на 11,6%: с 35,8 млрд до 40 млрд руб., вторая — на 16%: с 39,4 млрд до 45,8 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Основатель ГК «Молвест» Аркадий Пономарев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Основатель ГК «Молвест» Аркадий Пономарев

Молочный комбинат также добился увеличения чистой прибыли вдвое: с 1,2 млрд до 2,6 млрд руб. «Молвест» потерял в этом направлении 24,5%, сократив показатель с 411,7 млн до 548,1 млн руб.

Гендиректор группы компаний «Молвест» Анатолий Лосев рассказал «Ъ-Черноземье», что АО «Молвест» снизило прибыль из-за роста издержек на реализацию: компания продолжает расширять географию продаж. Прибыль молочного комбината «Воронежский», по его словам, выросла «до рекордных показателей» благодаря росту реализации йогуртов, сливок, сливочного масла, сухих молочных ингредиентов (белки и пермеат).

«Воронежский» и в целом продемонстрировал более позитивную динамику. Так, прибыль от продаж выросла в 1,9 раза (с 2,6 млрд до 5,1 млрд руб.), а прибыль до налогообложения — в 1,7 раза (с 1,9 млрд до 3,3 млрд руб.). Активы были увеличены на 23,4% (с 22,9 млрд до 28,2 млрд руб.), дебиторская задолженность — на 20,9% (с 8,8 млрд до 10,7 млрд руб.). Единственный показатель с «минусом» — кредиторская задолженность, которая упала на 5,7%: с 1,5 млрд до 1,4 млрд руб. К позитивным результатам нельзя отнести только рост себестоимости продаж с 34,9 млрд до 38,6 млрд руб. (+10,8%).

АО «Молвест» в 1,5 раза нарастило активы (с 6,6 млрд до 9,4 млрд руб.) и на 2% — дебиторскую задолженность (с 3,8 млрд до 3,9 млрд руб.). Кредиторская задолженность была увеличена в 1,4 раза (с 6 млрд до 8,3 млрд руб.), себестоимость продаж — на 13,8% (с 29,7 млрд до 33,8 млрд руб.). Снизились прибыль до налогообложения (на 18,7%: с 690,4 млн руб. до 561 млн руб.) и прибыль от продаж (на 9%: с 1,4 млрд руб. до 1,3 млрд руб.).

Накануне стало известно, что акционеры ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» на внеочередном собрании одобрили сделки по привлечению двух кредитных линий Сбербанка с общим лимитом 3,5 млрд руб.

Алина Морозова