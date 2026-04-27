Молочный комбинат «Воронежский» одобрил кредиты на 3,5 млрд от Сбербанка
Акционеры ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» на внеочередном собрании одобрили сделки по привлечению двух кредитных линий ПАО «Сбербанк» общим лимитом 3,5 млрд руб. Средства планируют направить на инвестпроекты, связанные с модернизацией и техническим перевооружением мощностей предприятия. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
По данным Rusprofile, ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» основали в Воронеже в 1992 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Уставный капитал предприятия не раскрывается. Генеральным директором фирмы выступает Анатолий Лосев. Выручка за 2025 год составила порядка 46 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.
Первая невозобновляемая кредитная линия предусматривает лимит в размере 2,6 млрд руб. со сроком погашения до ноября 2040 года. Вторая, соответственно, открывается на 900 млн руб. со сроком погашения до ноября 2033-го.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что воронежская ГК «Молвест» Аркадия Пономарева увеличила заявленный объем инвестиций в строительство предприятия по глубокой переработке молока в Калаче с 8,5 млрд до 10 млрд руб. В рамках проекта, в частности, предусмотрено возведение локальных очистных сооружений, которые будут принимать стоки как от нового производства, так и от городской канализации. Помимо этого, планируется строительство нового цеха, складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры.