Рубль сохранил сильные позиции

Рубль завершил праздничную неделю стабилизацией. По официальному курсу Банка России, доллар на все выходные торгуется по 74,3 руб. До 9 мая курс был почти 75 руб. Показатели евро также почти не изменились —европейская валюта закрепилась на отметке 88,5 руб. Курс юаня тоже фактически остался прежним — около 11 руб. за единицу.

Динамика на валютном рынке вполне ожидаемая, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:

«Рубль провел неделю, сохраняя сильные позиции. Все ожидали возобновления операций по покупке валюты со стороны Минфина. Они уже начались: объемы хоть и оказались ниже прогнозируемых, но все равно они должны сделать рынок более сбалансированным и позволить национальной валюте отойти от чрезмерно крепких значений. Мы ожидаем, что по мере накопления эффекта от этих операций рубль стабилизируется на уровнях чуть выше 75 руб. за доллар и 11 руб. за юань. Пока же неделю удалось завершить немного крепче этих отметок.

Возможно, это самые сильные позиции рубля не только за последнее время и с начала года, но, вероятно, и до конца года»

В начале мая Минфин сообщил, что спустя почти год вернется к покупкам валюты и золота. Ведомство будет тратить на это почти по 6 млрд руб. в день. Инвесторы ожидали более существенных объемов покупок. Есть и другие факторы, которые играют в пользу укрепления российской валюты, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг:

«Можно говорить о том, что сейчас мы, в принципе, находимся близко к нижней точке этого краткосрочного движения, начавшегося еще в марте на фоне укрепления рубля. С одной стороны, есть ожидания, что валютная выручка будет поступать более активно: экспортеры продолжат продавать валюту, тем самым оказывая давление на доллар, юань и другие валюты. Но если говорить именно о юане, то, вероятно, курс может дойти до уровня 11 руб. за юань. При этом шансы на то, что он опустится ниже этой отметки, на самом деле невысоки.

Одним из факторов здесь может стать возможное продолжение снижения ключевой ставки Банком России. Предполагается, что это постепенно будет способствовать восстановлению экономической активности в стране.

Как следствие, могут вырасти импорт и потребительская активность».

По мнению аналитиков «Альфа-Форекс», в ближайшие недели на рубль повлияют сразу несколько факторов: профицит внешней торговли, сезонное снижение спроса на валюту и выбор населения в пользу рублевых вкладов.

Леонид Пастернак