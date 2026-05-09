Последняя Победа Эмманюэля Макрона

81 год со дня Победы над нацистской Германией отметили в Париже. В традиционных торжествах принял участие президент Эмманюэль Макрон, министры его правительства, руководители парламента, командование армии и собравшиеся у Триумфальной арки слушатели военных академий и ветераны. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский президент Эмманюэль Макрон

Фото: Teresa Suarez / AP, Teresa Suarez / Pool Photo / AP Французский президент Эмманюэль Макрон

Фото: Teresa Suarez / AP, Teresa Suarez / Pool Photo / AP

Более 80 лет назад, 8 мая 1945 года, представители германских войск капитулировали перед союзниками-победителями. 9 мая капитуляцию повторили «на бис» в присутствии советского высшего военного командования. С тех пор в Европе и СССР праздники разошлись: в Европе этот праздник всегда отмечали на день раньше, чем в СССР, хотя победа была общей.

Во Франции День Победы не всегда был праздничным. Он стал выходным в 1953 году, потерял этот статус в 1959-м, вновь стал отмечаться в 1968 году, а в 1975-м снова был превращен в обычный рабочий день. Только при президенте-социалисте Франсуа Миттеране в 1981 году праздник был окончательно восстановлен в своих правах.

С тех пор он отмечается торжественно и даже сопровождается военным парадом, хотя и гораздо более скромным, чем главный парад 14 июля. Это церемония, сосредоточенная вокруг Триумфальной арки и вечного огня. Иногда президент произносит речь, иногда, как и было сейчас, когда все было сказано накануне во время визита в Армению, просто встречается с узким кругом оставшихся в столице политиков и военных.

Традиция требует, чтобы президент отправился из Елисейского дворца на находящуюся в нескольких сотнях метров от него площадь Клемансо. Здесь первая остановка: вместе с премьер-министром и главами парламента президент возлагает венок к памятнику Шарлю де Голлю, установленному в честь триумфального возвращения генерала в освобожденный Париж в августе 1944 года. У де Голля особая роль в празднике Победы — считается, что во многом благодаря ему Франция смогла получить место среди держав-победительниц.

Венок был возложен под строгим взглядом Эмманюэля Макрона, затем он наклонился и поправил на нем то ли ленточку, то ли цветок. Тоже привычная картина, но я привычно удивился невероятной зоркости государственных деятелей, всегда умеющих разглядеть в венках какой-то непорядок.

Затем в сопровождении Республиканской гвардии, конного эскорта с оркестром и мотоциклистов президентская машина поднялась по Елисейским Полям к Триумфальной арке. Этот проезд — самая зрелищная часть церемонии, и, конечно, всадники в золотых шлемах выглядят пришельцами из другой, литературной Франции, резко отличаясь на фоне полицейских мотоциклистов и черных машин президентской охраны.

У арки Эмманюэля Макрона ждали приглашенные гости, а вокруг были выстроены военные и студенты — слушатели военных академий, парижской Политехнической школы и брестской Школы юнг. Для президента важно видеть военную смену, одной из его реформ стало введение новой национальной службы для молодых французов. В отличие от прежней военной службы, она не является обязательной, а строится на добровольной основе. Эта десятимесячная программа должна впервые стартовать в конце лета, отбор участников еще продолжается.

Стоя в открытой военной машине, президент совершил круг почета, приветствуя выстроившиеся подразделения — не голосом, как делается на московских парадах, а просто движением руки.

Потом последовал ритуал у вечного огня: поданным ему мечом президент повернул кольцо, поддав газу к пламени, расписался в почетной книге, а после этого обошел практически всех на площади и под аркой, не забыв пожать руки даже встретившейся ему на пути съемочной группе телевидения. Эти рукопожатия напоминали и приветствие, и прощание. Скорее всего, для президента это последняя майская церемония. Он успеет еще принять парад 14 июля и провести торжества 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, но через год страну ждут новые выборы и новый глава государства. Разве что повторится ситуация 2012 года, второго тура между Николя Саркози и Франсуа Олландом, когда оба претендента в ожидании окончательных результатов выборов отмечали День Победы, не зная еще, кому победа достанется.