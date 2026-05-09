Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования Дня Победы

Сегодня в России не было попыток срыва празднования Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ничего не пытались, все хорошо»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Дмитрий Песков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского «О проведении парада в г. Москве». В документе господин Зеленский позволял провести торжественное мероприятие в столице, на что представитель российского президента заметил, что РФ не нужно на это разрешение. Кроме того, между Россией и Украиной с 8 по 11 мая действует режим прекращения огня.