Более 100 человек заразились норовирусом на лайнере «Карибская принцесса»

Во время рейса круизного лайнера «Карибская Принцесса», принадлежащего компании Princess Cruises, произошла масштабная вспышка норовируса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инфицированы 115 человек — из них 102 пассажира и 13 членов экипажа. Всего на судне путешествует более 3 тыс. человек в сопровождении 1,13 тыс. сотрудников.

Как уточняет CDC, пассажиры и экипаж жаловались на рвоту и сильную диарею. Всех заболевших изолировали в каютах и взяли необходимые биологические образцы для исследования.

Лайнер отправился из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. По пути судно заходит в Доминикану и на Багамы. По прибытии в порт «Карибская Принцесса» пройдет полномасштабную санитарную обработку перед следующим рейсом.

По данным CDC, это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года. Аналогичный инцидент на судах Princess Cruises произошел в марте: тогда норовирусом заразились 141 пассажир и 52 члена экипажа.

В мае на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка заболевания, вызванного хантавирусом. Умерли три человека. ВОЗ заявляла, что пассажиры могли быть заражены еще до отплытия в круиз.