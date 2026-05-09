«Уралвагонзавод» отправил в войска партии танков трех моделей

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Поставки осуществлены в рамках гособоронзаказа, сообщила пресс-служба концерна.

Согласно пресс-релизу, ремонтные бригады УВЗ «работают рядом с передовой вместе с военными». Конструкторы концерна работают над улучшением защитных свойств: к примеру, в 2025 году была значительно доработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а к защите верхней полусферы добавили защиту проекции моторно-трансмиссионного отсека. Технику принимают офицеры Минобороны.

«Танки усилили с учетом реального боевого опыта. Главный приоритет — выживаемость машин и безопасность экипажей»,— уточнили в «Уралвагонзаводе».

В ноябре 2025 года концерн отправил российским военнослужащим партию новых боевых машин поддержки танков (БМПТ). Они отличаются от предыдущих версий улучшенной защитой, установленными системами РЭБ и решетками против дронов.