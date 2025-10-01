«Уралвагонзавод» поставил российской армии БМПТ нового образца

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в ВС РФ партию новых боевых машин поддержки танков (БМПТ). Они отличаются от предыдущих версий улучшенной защитой, установленными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и решетками против дронов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно пресс-релизу, последний опыт применения БМПТ показал, что они могут успешно использоваться как для профильной цели — в связке с танками, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. Гендиректор УВЗ Александр Потапов отмечает, что «в армии существует высокая потребность в данных машинах».

БМПТ созданы на базе танка Т-90А. Эта машина оснащена двумя 30-мм орудиями 2А42, танковым пулеметом ПКТМ калибра 7,62, двумя автоматическими гранатометами и сверхзвуковыми управляемыми ракетами «Атака-Т». Эта техника принята на вооружение российской армии с 2018 года. На СВО она прежде применялась ограниченно ввиду небольшого количества произведенных единиц (на 2024 год в ВС РФ было восемь таких машин).

Отправляемая сейчас партия БМПТ — первая за все время проведения СВО.

Ранее БМПТ носили название «Терминатор». 20 февраля Telegram-канал УВЗ сообщил, что машина может сменить свое американизированное имя. ГК «Ростех», которой принадлежит предприятие, объявила конкурс на новое название. 3 марта Telegram-канал госкорпорации представил наиболее достойные варианты: «Добрыня», «СТИМ» (Союз Танка И МАшины), «Пересвет». В августе канал «Уралвагонзаодва» заявил, что им пришло более 10 тыс. писем с предложениями более русского имени для БМПТ. Принять конечное решение завод пообещал путем «народного голосования».