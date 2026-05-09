ТАСС: с начала года выросло число приехавших в Россию украинцев

В первом квартале в Россию приехали 5641 гражданин Украины. Это на 214 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

По данным агентства, почти 5400 украинцев указали частную цель визита. Еще 168 человек приехали с деловой целью, 35 — в поисках работы, 20 — как туристы, 17 — на учебу. Шестеро украинцев прибыли в Россию транзитом, двое — пересекли границу в качестве обслуживающего персонала транспорта. Свыше 5500 прибывших воспользовались авиасообщением, 45 человек приехали на автомобиле, трое — поездом, двое пересекли границу пешком.

С 16 октября 2023 года правительство ограничило въезд для граждан Украины из третьих стран. Они могут приезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через московский аэропорт Шереметьево.