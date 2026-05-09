Песков: у Путина 9 мая будет сложный рабочий день

День Победы является для Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что сегодня у президента состоится «целый марафон двусторонних встреч».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как напомнил господин Песков, президент сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран.

«Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, (для Владимира Путина.— "Ъ") это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день»,— сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Кремль анонсировал визит семи иностранных делегаций на Парад Победы, среди которых будут главы Абхазии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, а также несколько представителей Республики Сербской. Вчера Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Подробности — в материале «Ъ» «Волкодавы на марше».