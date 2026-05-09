Волкодавы на марше

8 мая президент России Владимир Путин принял в Кремле своих, как выяснилось, главных единомышленников: президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников был свидетелем того, какую благодарность президент России испытывал к каждому из них и за что.

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Александр Лукашенко насмешил Владимира Путина

Мы ждали начала переговоров с президентом Белоруссии в кремлевском пресс-центре, когда стало известно, что в этот вечер нам придется задержаться: прилетают президенты Казахстана и Узбекистана, и с ними тоже будут переговоры.

А до этого в закрытом режиме прошло совещание с членами правительства (на нем российский президент назвал терактом удары по зданию филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, ибо в результате этих ударов под угрозой оказались гражданские рейсы) и тем более заседание Совбеза, где, можно не сомневаться, обсуждалось прежде всего безопасное проведение утреннего парада на Красной площади.

Причем, по информации “Ъ”, членов правительства, то есть вице-премьеров и министров, не будет на трибунах во время парада, а члены Совбеза (то есть охраняемые лица) будут.

Между тем переговоры в Представительском кабинете оказались очень условными. То есть формат их оставался неясным до самого их начала, и вариантов было множество, но в итоге, как можно было понять, остановились на самом житейском. То есть сели ужинать, и Владимир Путин то с одним, то с другим выходил к журналистам в Представительский кабинет, чтобы совершить протокольный обряд. Такого еще не было. Впрочем, новый формат был признан эффективным (экономилось время) и даже, рискну сказать, занятным.

Хотя очевидно, что масштабировать его вряд ли удастся: то, что происходило в этот вечер, возможно только именно между этими людьми в этом месте в это позднее время.

С Александром Лукашенко Владимир Путин обнимался просто от души. Это ведь видно было. Рад так рад.

— Белоруссия — одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза,— сказал Владимир Путин коллеге.— Символично, что глава белорусского государства сегодня вместе с нами здесь… И завтра вместе с нами будете принимать участие в торжественных мероприятиях на Красной площади… Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Добро пожаловать!

Александр Лукашенко был парадоксальным:

— Владимир Владимирович,.. даже если не рады были бы видеть, я бы все равно приехал!..

В этом можно было даже не сомневаться, но российский президент не мог между тем сдержать смеха, потому что ответ был очень уж неожиданным и вроде даже вызывающим.

— Праздник добрый, светлый… — продолжал белорусский президент.—Всегда же мы думаем, что сказать, тем более такие у нас волкодавы-журналисты, все самые лучшие в вашем пуле, в моем…

Вот и журналистам досталось, и если они волкодавы (причем не на поводке, а на гремящей, стелющейся по земле цепи), то эта фраза должна была показаться куском мяса с кровью, который журналисты могли вырвать друг у друга из пасти, если бы в Представительском кабинете была связь и они могли передать ее раньше ревнивых коллег (впрочем, потом заработал «Билайн», и кто смог, воспользовался этим шансом).

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Журналистов было ни много, ни мало

— Я все-таки не могу избавиться от мысли: некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники,— отметил Александр Лукашенко.— Особенно наши соседи, белорусские… Я вот думаю, всегда встает вопрос: ну зачем они это делают?! Это такое наше достижение!.. Мы спасли в свое время, наши предки, спасли от коричневой чумы, да не только Европу — весь мир спасли! Ясно, что было бы с нами, и не только с нами, проиграй эту войну наши предшественники. Зачем мы это делаем?!

Он негодовал, и негодование было безупречным:

— Это уже случилось, это наше великое достояние! Мы из этого исходим: это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все, пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими в кавычках товарищами, которые решили не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу!.. Ну а известные личности, у которых вообще предки, близкие, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут…

Видимо, это о президенте Украины.

— Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать! Это наше достояние, это наше достижение! Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне! Какой президент в Белоруссии может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую Победу? Никакой! Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня! — обращался к Владимиру Путину Александр Лукашенко.— Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади! А сегодня время показало, кто есть кто…

Очевидно, что неприехавшие и показали себя.

Здесь, в Первом корпусе Кремля, и была сейчас встреча малого СНГ.

Президент Белоруссии между тем растрогал президента России:

— Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан все-таки это важно… Мы никого не приглашали официально, мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать… Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь…

Это было сказано с особым чувством.

Собственно, на этом было все. Теоретически переговоры должны были продолжиться в закрытом режиме, но только теоретически. Журналисты едва успели выспросить пресс-ссекретаря президента Дмитрия Пескова, действительно ли словацкий премьер Фицо привез послание российскому президенту от Зеленского («Так встречи-то еще не было!» — Дмитрий Песков был в недоумении.— А.К.).

А на вопрос, чья инициатива была продлить перемирие России с Украиной до 11 мая, Дмитрий Песков честно отвечал:

— Трампа!

После этого нас снова позвали в зал: начиналась вторая встреча. Сначала, встав из-за стола, куда присел на минутку, вошел Владимир Путин, спустя минуту — президент Казахстана, и тоже из-за стола.

Встреча с Касым-Жомартом Токаевым на людях не была такой теплой, как с Александром Лукашенко, тем более что они уж виделись, но все-таки.

— Я знаю, что все эти события военных лет… — говорил российский президент казахстанскому,— напрямую с этими событиями связана и ваша семья… И для нас для всех — и для наших народов, и для нас лично это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, ыы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией… Большое спасибо ещё раз за то, что вы в Москве.

Да, поступок коллег еще будет отзываться в тех самых двусторонних отношениях.

— Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организации Объединенных Наций,— добавил казахстанский президент.— То есть занималось непосредственно формированием нового мирового порядка после мировой войны… 57 фронтовиков осталось в Казахстане живущих, помнящих войну.

И сколько же их будет через год?

Через десять минут после того, как мы вышли из Представительского кабинета, мы в него опять зашли. А Дмитрий Песков успел прокомментировать указ президента Украины «О проведении парада в г. Москве», в котором так и было написано: «Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения». К указу были приложены географические координаты центра Москвы.

— Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать,— пожал плечами господин Песков.— да, и такие глупые шутки делать (Он то есть даже не допускал мысли, что это можно говорить всерьез, и в этом был смысл комментария.— А.К.). Это, наверное, скорее, его (президента Украины.— А.К.) большая беда. А нам не нужны ничьи разрешения, чтобы гордиться нашим Днем Победы.

Что ж, в этот вечер в Представительском кабинете Кремля обстановка не была безмятежно праздничной.

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин взаимодействуют по-братски

Переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым тоже были, конечно, скоротечными (в соседнем кабинете по-прежнему стыл ужин).

— Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, в условиях сегодняшнего дня наши встречи, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, являются проявлением и знаком особых отношений,— сказал и узбекскому коллеге Владимир Путин.— Отношений не просто дружбы — я бы сказал, братского взаимодействия. И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям.

Конечно, им же всем на трибуны выходить.

То есть благодарил их Владимир Путин, получается, за мужество.