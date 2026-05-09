Мирный житель пострадал при налете БПЛА на село в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами село Борщово Погарского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Ранен мирный житель.

Мужчину госпитализировали, написал господин Богомаз в Telegram. На месте работают экстренные службы.

Ранее власти России и Украины заявили о согласии прекратить огонь на три дня. Перемирие должно продлиться с 9 по 11 мая, и за это время стороны собираются обменяться пленными — по 1000 человек с каждой стороны, говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Страны пришли к договоренности по инициативе президента США Дональда Трампа.