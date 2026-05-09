Концерт «Победный май», выставка «Неявные пространства» и шоу группы «Моя Мишель»

Что ждет гостей на концерте «Победный май», когда откроется выставка «Неявные пространства» и где выступит группа «Моя Мишель».

9 мая (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мероприятия, посвященные 9 мая, начнутся в 9:15 с церемонии возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина. В 10:00 по пл. Ленина маршем пройдут войска Новосибирского гарнизона. По завершении парада запланировано шествие «Бессмертного полка». Сбор участников начнется в 9:00 у часовни Николая Чудотворца. В 12:30 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдет церемония возложения венков к Вечному огню. В 18:00 на главной сцене пл. Ленина начнется концерт с выступлением артистов Государственного академического Сибирского русского народного хора, солистов и ансамблей филармонии, коллектива «Дружина». Завершит программу Ирина Олифер, которая исполнит композиции «Минута молчания» и «Молитва». В 21:50 над Михайловской набережной запустят артиллерийский салют и праздничные фейерверки.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Победный май». На сцене выступит эстрадный оркестр под управлением заслуженного артиста России Виктора Иванова. В программу вошли как песни военных лет, так и созданные после Победы. Прозвучат: «Ехал я из Берлина», «Жди меня», «Темная ночь», «Журавли», «Баллада о матери» и другие произведения. Начало в 15:00.

В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ документального фильма «Без срока давности». Картина посвящена творчеству народного художника России Вениамина Чебанова, ветерана Великой Отечественной войны. Перед показом выступит искусствовед и художник Евгений Вазимко. После просмотра состоится обсуждение картины с участием Артема Чебанова — сына художника и хранителя его творческого наследия. Начало в 13:00.

10 мая (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ЦК 19 откроется выставка «Неявные пространства» барнаульской художницы-графика Анны Полторыхиной. В экспозиции представлено более 80 работ, созданных цветными карандашами. Городской пейзаж является ведущим жанром в творчестве художницы. Чаще всего объектом ее внимания становится Барнаул, но не парадный, а сокровенный: укромные уголки, тихие дворы, парки и спальные районы. Начало в 12:00.

11 мая (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пространстве «Арт-Ель» откроется выставка «Фабрика счастливых эмоций». Это совместный проект трех художников — Caotica Ana, Жени Джо и Наташи Совы. Каждый из авторов привнес в проект свое видение. Наташа Сова создала вязаные арт-объекты дистанционно из Кемерова, Женя Джо встроил в них свет, а Caotica Ana выступила не только художником-декоратором, но и арт-менеджером. Работа над экспозицией длилась 1,5 года. Начало в 12:00.

12 мая (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников выступит советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская. В 1975 году она исполнила роль Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Через год за композицию «Мольба» певица получила Гран-при Международного фестиваля «Сопот» в Польше. Тогда же переехала в Москву и два года работала солисткой джазового оркестра Олега Лундстрема. В 2008 году после длительного перерыва исполнительница выступила на музыкальном шоу «Легенды Ретро FM». В 2019 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В рамках нового сольного тура Ирина Понаровская исполнит свои хиты. Начало в 19:00.

13 мая (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

На сцене театра «Красный факел» покажут спектакль «Бесы». Его представит режиссер Андрей Прикотенко. «Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни»,— говорит господин Прикотенко. Начало в 18:30.

14 мая (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Доме джаза пройдет музыкально-поэтический вечер «Поговорим». Со сцены прозвучат стихи классиков русской поэзии, современных поэтов и самого чтеца — Михаила Бедрина. Музыкальную ауру авторских импровизаций создаст Владимир Швец. Начало в 19:30.

В клубе «Ночь» пройдет концерт «Андрей Турыгин: посвящение Петруччиани». Джазовый секстет под управлением заслуженного артиста России, саксофониста Андрея Турыгина подготовил авторский перформанс, который раскроет перед слушателями судьбу и творчество выдающегося французского пианиста и композитора Мишеля Петруччиани. Начало в 20:00.

15 мая (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив Арены» выступит музыкальная группа «Моя Мишель». Коллектив был основан в 2009 году в Благовещенске, его стиль — поп-музыка с элементами синти-попа и диско. В 2016 году состоялся релиз дебютного полноформатного альбома группы «Ты мне нравишься». В 2017–2020 годах музыканты выпустили синглы и мини-альбом, в 2021–2024 годах — занимались студийной работой и концертной деятельностью. Особую популярность приобрели песни «Зима в сердце» и «На билет». Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Посторонним вход воспрещен». Фотограф Александр Брежнев создал проект о жизни культурных организаций Новосибирска изнутри. Он поставил перед собой задачу заглянуть туда, куда обычно не пускают посетителей. В экспозиции представлено около 100 работ. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова