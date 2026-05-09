В Кремле заканчивают работу над указом о репатриации экспортной выручки

Правовое управление президента РФ завершает работу над указом, который должен продлить требование об обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Срок действия предыдущего указа истек в конце апреля.

«Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники»,— сказал господин Песков.

Указ о репатриации экспортной выручки был введен указом президента в октябре 2023 года на полгода, после этого его дважды продлевали на год. Его ввели, чтобы обеспечить стабильность валютного курса. Требование затрагивает компании топливно-энергетического и металлургического секторов, представителей химпрома, лесхоза и зернового хозяйства.

В августе 2025 года обязательная репатриация валютной выручки была сведена к нулю. До этого постановления крупнейшие игроки рынка обязаны были зачислять на счета в РФ не менее 40% выручки в валюте, а затем продавать 90% от этого объема внутри страны.

