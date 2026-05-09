ФК «Родина» впервые вышел в Российскую премьер-лигу

Московский клуб «Родина» обыграл «Челябинск» в 33-м, предпоследнем матче Первой лиги России по футболу. Таким образом он набрал 65 очков и возглавил турнирную таблицу. Ниже второй строчки команда опуститься уже не может и поэтому войдет в высший дивизион.

Матч окончился со счетом 2:0. Счет открыл Иван Тимошенко на 25-й минуте, второй гол забил Артур Гарибян на 87-й. В добавленное время между игроками команд началась драка. Арбитр удалил с поля автора второго гола Гарибяна и челябинского защитника Хетага Кочиева.

На втором месте в турнирной таблице сейчас располагается воронежский «Факел», у которого тоже 65 очков. За ним следует «Урал» с 58 очками. Напрямую в премьер-лигу могут выйти только две лучшие команды дивизиона.

Команда, которая была основана в 2015 году на базе академии «Родина», окажется в премьер-лиге впервые. Клубом владеем миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь Fix Price.