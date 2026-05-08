Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков стал заслуженным артистом РФ

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Алексею Константиновичу Маклакову звание заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Маклаков — артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он широко известен благодаря роли старшего прапорщика Шматко в популярном телесериале «Солдаты». Помимо сценической деятельности в театре и кино, Алексей Маклаков также участвует в музыкальных проектах.

Помимо господина Маклакова, звания заслуженных артистов России получили артисты балета Олеся Росланова из театра «Кремлевский балет», Юрий Кудрявцев из Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, а также Линар Ахметвалиев из Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

Также Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы Марины Зудиной государственной медалью за заслуги в сфере культуры и искусства.