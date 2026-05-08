Tasnim: план Ирана по Ормузскому проливу станет постоянным законом

Власти Ирана намерены утвердить условия прохода судов через Ормузский пролив на законодательном уровне, пишет иранское агентство Tasnim.

По информации CNN, Иран уже подготовил несколько новых правил для судов, которые собираются пройти через Ормузский пролив. В их числе — «Информационная декларация о судне». Она состоит из 40 вопросов и обязательна для заполнения. Как уточняет телеканал, из документа неясно, собирается ли Тегеран взимать плату за проход судов через пролив.

3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект свободы» по сопровождению судов, заблокированных в Ормузском проливе. Через три дня он объявил о ее «временной приостановке».