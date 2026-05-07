CNN уточнил новые правила Ирана прохода через Ормузский пролив

Для прохода через Ормузский пролив суда должны будут предоставить Ирану свою полную характеристику и историю, сообщил CNN со ссылкой на документ, составленный администрацией Персидского залива (PGSA) Ирана.

По данным телеканала, перед проходом через морской коридор суда будут обязаны отправить письмо PGSA по электронной почте, в котором должны быть описаны более 40 характеристик танкера. Так, грузоперевозчики должны указать свое название и идентификационный номер, любое предыдущее название судна, а также страну происхождения и назначения.

CNN со ссылкой на аналитиков пишет, что подобный отчет перед администрацией Персидского залива Ирана может спровоцировать введение санкций со стороны США. Случаев, когда какая-либо судоходная компания запрашивала разрешение у PGSA, не выявлено, добавили на телеканале.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против республики. 4 мая американская сторона начала операцию «Проект Свобода», чтобы вывести из морского коридора заблокированные там мирные коммерческие суда. 6 мая президент США Дональд Трамп приостановил операцию.