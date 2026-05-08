«Хезболла» ракетами обстреляла север Израиля

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Западной Галилеи и Хайфы на севере Израиля. Группировка утверждает, что удар нанесен по израильской военной базе вблизи Нагарии.

Как передает AFP, «Хезболла» назвала ракетный обстрел ответом на авиаудары Израиля по Бейруту, которые были нанесены 6 мая. ЦАХАЛ заявлял, что в результате атаки погиб командир спецподразделения «Хезболлы» «Радван».

Удар по Бейруту 6 мая стал первой атакой ЦАХАЛа за время перемирия между Израилем и Ливаном.