Израиль заявил об убийстве командира спецподразделения «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего подразделением шиитской организации «Хезболла» «Радван» Малека Баллута и его заместителя. Об этом заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, передает израильский 14-й канал.

Источник AFP в «Хезболле» подтвердил гибель Малека Баллута. Это стало первой атакой ЦАХАЛа в центре Бейрута за время перемирия между Израилем и Ливаном.

«Радван» отвечает за спецоперации «Хезболлы». Израильские власти обвинили спецподразделение в атаках на населенные пункты на севере Израиля. Целью операции ЦАХАЛа было «значительно подорвать возможности» шиитской организации и «послать четкий сдерживающий сигнал» руководству «Хезболлы», следует из совместного заявления Биньямина Нетаньяху и Исраэля Каца.

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в ночь на 17 апреля. Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Израильская сторона обвинила действующее там движение «Хезболла» в поддержке Ирана.